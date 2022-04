MilanNews.it

Il 13 aprile 1997, in occasione di un Inter-Milan valido per la 27^ giornata di Serie A, Roberto Baggio ha segnato la sua ultima rete con la maglia rossonera: l'ex numero 18 milanista, che è partito titolare ed è rimasto in campo per tutta la sfida, ha siglato il gol della bandiera del Diavolo all'88' (3-1 per i nerazzurri il risultato finale).