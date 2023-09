18 settembre... 2011: l'esordio in rossonero per Stephan El Shaarawy

18 settembre 2011: la tripletta di Cavani al San Paolo spegne l'entusiasmo iniziale del Milan, che con il gol di Aquilani era andato in vantaggio. Come detto, tre gol di Edinson fissano il risultato sul 3-1 finale per il Napoli. Al minuto 77 all'autore del gol rossonero subentra un giovanissimo Stephan El Shaarawy, che fa il suo debutto in gare ufficiali con la maglia del Milan. Ecco il suo bilancio in rossonero: 4 stagioni, 102 presenze e 27 gol.