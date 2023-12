21 dicembre 1997: l'esordio nel Milan da giocatore di Maurizio Ganz

Il 21 dicembre 1997, in occasione di un Milan-Bologna valido per la 13^ giornata di Serie A, Maurizio Ganz ha fatto il suo esordio assoluto in maglia rossonera: l'ex attaccante e attuale allenatore del Milan Femminile venne schierato dal primo minuto da Fabio Capello e rimase in campo per tutta la partita (0-0 il risultato finale).

Nelle tre stagioni in cui ha vestito la maglia rossonera, Ganz, che fino a qualche settimana era l'allenatore della Prima Squadra Femminile del Milan, ha collezionato in tutto 52 presenze e ha segnato 11 gol. La sua prima rete con il Diavolo risale al 4 gennaio 1998, in un Napoli-Milan 1-2 valido per la 14^ giornata di Serie A.