Ambrosini sul Milan: "Maignan andrebbe incatenato. Theo, Leao e Gimenez punti interrogativi"

vedi letture

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, dopo la vittoria dei rossoneri contro il Monza è intervenuto al microfono di DAZN: "Io uno come Maignan lo incateno, gli proporrei il rinnovo di contratto. I calciatori vanno guardati e poi intavolati dei discorsi. Theo, ad esempio, ha delle richieste folli, se è vero quello che leggiamo. Ma su Maignan, che non conosco personalmente, mi sembra una personalità forte. Ma come tutte le personalità forti se ti incastri nel contesto giusto non vedo come non possa essere un punto di riferimento.

Su qualcun altro, come Theo e Leao, ci sono dei punti interrogativi. Ma su Maignan no. Non limitiamoci a parlare solo di Theo e Leao, il Milan è tanto altro. Bisogna capire anche se Gimenez riuscirà a fare quello per cui è stato preso, anche lui è un punto interrogativo. Il Milan ha bisogno di sistemare anche la difesa, in fascia e in mezzo".