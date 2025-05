Ambrosini: "La manifestazione dei tifosi del Milan è stata impeccabile nei modi e assolutamente condivisibile nei contenuti"

L'ex rossonero Massimo Ambrosini ha commentato così la contestazione dei tifosi milanisti per la stagione fallimentare del Milan ai microfoni di DAZN: "La manifestazione dei tifosi del Milan è stata impeccabile nei modi e assolutamente condivisibile nei contenuti. La costante di questa stagione del Milan è che la squadra non ha mai dato l'idea di avere l'energia è giusta.

Se non ce l'hai ci deve essere qualcuno per ritrovarla. Dopo il caso del cooling break doveva intervenire qualcuno. Le cose positive sono state casuali. I giocatori non hanno mai fatto vedere la giusta energia. Al Milan è mancata l'anima. Le colpe sono di tutti, anche i giocatori dovevano fare di più. Quello che va migliorato è la gestione del club, serve più cuore. Credo che questa stagione possa essere servita a capire certe cose".