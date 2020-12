Il 3 dicembre 2003, in occasione di un Sampdoria-Milan valido per l'andata degli ottavi di Coppa Italia, Ignazio Abate ha fatto il suo esordio assoluto in maglia rossonera: l'ex terzino è entrato in campo al 69' al posto di Dario Simic. La gara del Marassi si concluse 1-0 per il Diavolo grazie ad un autogol di Mirko Conte al '79.