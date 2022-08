A.Bigon: "Milan, ripetersi sarà complicato ma ho fiducia in Pioli. L'avversario principale? L'Inter"

MilanNews.it

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Alberto Bigon, ex centrocampista rossonero, ha dichiarato sul Milan di Pioli e sulla seconda stella: "Lo scudetto della prima stella è stato tanto sofferto e agognato. Era un Milan inventato al momento, poi cresciuto in maniera stranissima: nessuno si sarebbe aspettato così tanto da Franco Baresi giovanissimo o da Collovati. Nessuno si poteva aspettare continuità da un gruppo di ragazzi come Novellino, Antonelli, Chiodi... C’erano dei senatori anche allora, ma Rivera e Capello giocarono poco. Liedholm fu immenso. Per questo Milan ripetersi sarà complicato, l’anno scorso non erano partiti favoriti, ma mi aspetto molto dal lavoro di Pioli e Ibra sarà sempre importante. L’avversario principale sarà ancora l’Inter, il ritorno di Lukaku garantisce potenza e soluzioni nei momenti complicati. Ma ho fiducia nel senso di equilibrio di Pioli, che dovrà integrare giovani di alto livello tecnico con Giroud e Ibrahimovic".