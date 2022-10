A.Serena su Leao: "E' imprendibile nella velocità e lucido sottoporta"

MilanNews.it

Intervistato dal Corriere della Sera, Aldo Serena, ex attaccante, ha parlato così di Rafael Leao e di Khvicha Kvaratskhelia, i quali stanno trascinando rispettivamente Milan e Napoli in questo inizio di campionato: "Leao è imprendibile nella velocità e lucido sottoporta; Kvara è una furia nelle virate, anche a 180 gradi, e lascia sul posto gli avversari. Leao deve dialogare di più con i compagni quando la marcatura su di lui raddoppia. Deve scegliere l’alternativa per poi andare a ritrovare lo spazio; Kvara nel dribbling insistito a volte fa fatica ad alzare la testa e guardare il campo".