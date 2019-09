Dopo aver salutato commosso i tifosi rossoneri durante la partita contro il Frosinone, ultima in casa dello scorso campionato, Ignazio Abate è ancora in cerca di una nuova squadra. All’ex terzino sarebbero arrivate svariate proposte da club di Serie A e B, ultima in ordine cronologico quella del Lecce, proposta che però non scalda il cuore del nazionale azzurro.