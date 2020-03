Ag. Rodriguez: "Al Milan è stato molto bene, la scelta PSV per l'Europeo"

Gianluca Di Domenico, agente di Ricardo Rodriguez, è stato intervistato da calciomercato.com a proposito del suo assistito. Il procuratore ha parlato dell'esperienza del terzino svizzero, ora al PSV, in rossonero.

Nel mercato invernale Ricardo Rodriguez ha lasciato il Milan dopo due stagioni e mezzo: che ricordo ha dell'esperienza in rossonero?

"Ricardo aveva scelto il Milan perché lo voleva fortemente. Ama la città di Milano, in rossonero è stato molto bene. E' un ragazzo serio, non ha mai fatto dei casini o teatro, ha sempre lavorato duramente. Io penso che per giudicare Ricardo Rodriguez bisogna focalizzarsi specialmente sulla fase difensiva e su come riesce a impostare il gioco. Capisco che nel calcio di oggi si dà un grande peso alla parte offensiva, però bisogna ricordare che è importante anche non prendere gol. Ricardo ha sempre fatto il suo dovere in campo, la scelta di andare al Psv era tutta rivolta all'Europeo e non di certo contro il Milan".