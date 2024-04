Vieri su Pioli: "È secondo, cosa deve fare di più? Io ci penserei bene prima di mandarlo via"

vedi letture

Gli ex

Oggi alle 18:21 Gli ex

Christian Vieri, ex attaccante di Inter e Milan, è intervenuto a Radio-Tv Serie A e, oltre a parlare del derby di Milano, ha rilasciato anche alcune dichiarazioni su Stefano Pioli, il cui destino sulla panchina rossonera sembra essere ormai segnato. Ecco il suo pensiero: "Io lo confermerei sempre, ha vinto uno scudetto, ha fatto una semifinale di Champions. Quest'anno comunque è secondo in campionato, cosa deve fare di più. Molti pensano che dopo 4-5 anni è meglio cambiare, portare un po' di aria fresca, ma io ci penserei bene prima di mandare via Pioli" riporta tuttomercatoweb.com.