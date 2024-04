Vieri: "Se Theo e Leao stanno bene fanno la differenza. Sul derby..."

Christian Vieri è intervenuto a Radio-Tv Serie A per parlare del derby di stasera e non solo: "Mi aspetto un grande derby, grande tensione, una partita bella. Vincere lo scudetto contro il Milan per gli interisti sarebbe una cosa incredibile, per tutti: tifosi, giocatori. Il Milan è uscito dall'Europa League ed è un po' all'ultima spiaggia per salvare la stagione. Leao centravanti? Per me lui è fortissimo e può giocare ovunque, lui e Theo sono due grandissimi campioni, se loro stanno bene fanno la differenza. Quest'anno è mancata continuità al Milan, ma l'Inter è una super squadra con 22-23 giocatori fortissimi, una panchina fenomenale, è dura batterla".

Su Pioli: "Io lo confermerei sempre, ha vinto uno scudetto, ha fatto una semifinale di Champions. Quest'anno comunque è secondo in campionato, cosa deve fare di più. Molti pensano che dopo 4-5 anni è meglio cambiare, portare un po' di aria fresca, ma io ci penserei bene prima di mandare via Pioli".