Agostini: "Napoli in un grande momento, ma il Milan affronterà il match nel modo giusto"

Massimo Agostini, doppio ex di Napoli e Milan, ha commentato così a tuttomercatoweb.com il match di domenica tra azzurri e rossoneri: "Il pari di ieri in Coppa Italia è giusto anche se il Milan poteva comunque segnare sfruttando qualche indecisione dei nerazzurri. Quanto alla sfida con i partenopei, va detto che il Milan ha giocato la partita infrasettimanale e ha dato minutaggio ai giocatori. Per me affronterà il match nel modo giusto, è in buona condizione anche se va a giocare in un campo ostico come Napoli che sta attraversa un momento eccezionale a livello fisico e di gioco. Giocando in casa e vedendolo, il Napoli ha qualcosa in più del Milan però non va sottovalutata la squadra di Pioli che fuori casa ha trovato sempre soluzioni importanti".