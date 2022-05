Albertini e il cambio di proprietà al Milan: "Una squadra che punta a tornare protagonista in Italia e in Europa ha bisogno di investimenti"

MilanNews.it

Demetrio Albertini, ex giocatore rossonero, intervistato dal Corriere della Sera, ha commentato così l'imminente passaggio di proprietà al Milan: "Leggo già di programmi sul mercato e sullo stadio e le considero supposizioni almeno finché non avverrà il closing definitivo. Perciò non mi spingo a immaginare una campagna acquisti faraonica, piuttosto mi limito a osservare: se un compratore subentra a Elliott, che ben si è comportato in questi anni, vorrà fare qualcosa di più per lasciare il segno, no? E una squadra che punta a tornare protagonista in Italia e in Europa ha bisogno di investimenti".