Albertini: "Milano non potrebbe sostenere due stadi. Nuovo impianto? E' un'urgenza"

Demetrio Albertini, ex giocatore rossonero, ha parlato così di San Siro e del nuovo stadio di Milan e Inter a margine dell'inaugurazione della Golden Goose Arena a Milano: "L'ho detto con grande dispiacere perché ho provato tante emozioni in quello stadio, ma oggi, girando tutto il mondo con la Federazione, sia da giocatore prima che poi da dirigente, è un'urgenza quella del cambio dei nostri stadi. Io ho giocato nella Lazio e c'è ancora lo stadio, ho giocato nel Milan e dovrebbe cambiare lo stadio, ho giocato nell'Atletico Madrid ed è cambiato lo stadio, ho giocato nel Barcellona ed è cambiato lo stadio, ho giocato a Bergamo ed è cambiato lo stadio, ho giocato a Padova ed è cambiato lo stadio. Quindi sono un po' abituato a pensare di convivere a questo cambiamento.

Doppio stadio così da non demolire San Siro? C'è una parola che tante volte scordiamo ed è la sostenibilità. Dobbiamo domandarci se Milano è una città che può per le sue dimensioni, perché è diversa da tante altre città internazionali, sostenere due stadi. Sinceramente no. Se pensiamo che a San Siro, nella tribuna forse più importante, c'è un solo ascensore per i disabili per salire, possiamo capire che non è più adeguato" riporta italpress.com.