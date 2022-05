Albertini su Tonali e Leao: "Pioli mi ha raccontato di quanto il loro atteggiamento in allenamento fosse cambiato rispetto alla stagione scorsa"

MilanNews.it

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Demetrio Albertini ha rilasciato queste parole su Tonali e Leao: "Qualche mese fa, davanti a un caffè in un bar sotto casa, il mio 'vicino' Pioli (abitano nella stessa zona, ndr) mi ha raccontato di quanto l’atteggiamento in allenamento di Leao e di Tonali fosse cambiato rispetto alla stagione precedente. Mi è rimasto impresso, perché i fatti lo confermano: ora Leao, Tonali e gli altri giovani hanno capito che in un club come il Milan devi giocarti sempre le carte migliori, e Pioli ha grande merito perché ha aperto loro gli occhi in questo senso".