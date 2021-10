Albertosi su Donnarumma: "Gigio cuore ingrato, non si comportato bene con il Milan e con i tifosi ma non lo avrei fischiato"

Enrico Albertosi, ex portiere rossonero, ha commentato così alla Gazzetta dello Sport i fischi a Gigio Donnarumma durante Italia-Spagna: "Non si è comportato bene, ma ciò non giustifica i tifosi. Io non l’avrei mai fischiato. Gigio per me non era tranquillo e si è visto quando gli è sfuggito il tiro di Marcos Alonso. Anche se vuoi far vedere che ti scivola tutto addosso, i fischi fanno male. Resta un cuore ingrato. Non si è comportato bene con il Milan e con i tifosi. La società gli ha dato tutto, lui ha sempre fatto pensare che non sarebbe andato via. Ha baciato più volte la maglia. Se avesse detto 'voglio andare in una squadra più forte', allora ok. Ma ha preferito andare in scadenza. Però i fischi restano una brutta immagine. La Nazionale è la squadra di tutti. Va sostenuta a prescindere".