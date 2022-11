Ambrosini: "De Ketelaere? Deve liberare la mente e sviluppare il suo gioco"

MilanNews.it

In merito al Milan e alle difficoltà di inserimento di alcuni nuovi acquisti, tra cui De Ketelaere, Massimo Ambrosini ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "La squadra gioca bene proprio perché ci sono i leader dello scorso anno. Tra i nuovi, mi viene naturale parlare di De Ketelaere, il più atteso. Io non discuto le sue qualità ma mi piacerebbe trovasse il modo di liberarsi da quel senso di applicazione che trasmette. Secondo me vuole essere perfetto in quello che Pioli gli chiede, ma così non libera mai la sua parte istintiva. Se solo lo facesse per una partita, o per una giocata... Cosa dovrebbe fare? Trovare una strada a livello mentale. Liberarsi mentalmente e sviluppare il suo gioco. Mi sembra chiaro sia entrato in un percorso mentale complesso, che ci poteva stare per il salto che ha fatto, dal Bruges al Milan".