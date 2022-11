Ambrosini su Giroud: "Lotta e non si abbatte mai. Mette sempre da parte il proprio ego per il bene della squadra"

MilanNews.it

Massimo Ambrosini, ex capitano rossonero, ha parlato così di Olivier Giroud alla Gazzetta dello Sport: "Chi parla con i dirigenti del Milan, sa che pensano sia un campione per atteggiamento. Lo vedi nei momenti difficili della partita, non si abbatte mai e lotta sempre per se stesso e per i compagni. La mia sensazione è che riesca sempre a mettere da parte il proprio ego per il bene della squadra. Questa è la chiave. Appena arrivato, ha dovuto gestire la convivenza con Ibra, prendendosi il palcoscenico quando ha avuto l’occasione".