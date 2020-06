Amelia: "Gigio, ti prego: rinnova! Ti auguro di scrivere la storia del Milan"

In merito al rinnovo di Gigio Donnarumma, Marco Amelia, ex portiere rossonero, ha dichiarato a Tuttosport: "Gigio, ti prego: rinnova! Parlando seriamente, ha tutto il tempo per andare altrove. Rinnovare e far parte della ripartenza del Milan, sarebbe bellissimo. Parliamo sempre del Milan, uno dei club più grandi del mondo. Io credo che la società debba fare il suo. Donnarumma è il miglior portiere italiano e, in prospettiva, il suo rinnovo darebbe grande credibilità al programma di lavoro. E lui deve essere uno di quei 4-5 giocatori sui quali ti devi basare e se dovesse rimanere, avrebbe un impatto positivo sul mercato. Gli auguro di scrivere la storia del Milan e puntare ai recordman, per presenze e per vittorie nel Milan. È un ragazzo d’oro, serio, che merita tutto questo. Due anni fa sono andato a trovare la squadra in ritiro prima di un Roma-Milan con Gattuso allenatore e ho visto che questo ragazzo ha il DNA rossonero, ma quello dei grandi campioni".