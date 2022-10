Amelia: "Per Tatarusanu non è facile sostituire uno come Maignan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In merito alla situazione di Ciprian Tatarusanu, che in questo momento sta sostituendo l'infortunato Mike Maignan, Marco Amelia, ex portiere rossonero, ha spiegato a Goal Italia: "Ho vissuto la situazione di Tatarusanu: nell’ultima mia stagione al Milan ho fatto tutta la preseason, si è fatto male Abbiati e io ero rimasto l’unico portiere in lista Champions League, perché Gabriel non era in lista. La partita prima del Barcellona, ai gironi, il mister non mi fece giocare dicendomi: ‘Se ti fai male non abbiamo più portieri, contro il Barça andrà benissimo’, e andò bene. Per Tatarusanu non è facile: la mia esperienza con Abbiati l’ho vissuta bene, eravamo legati. Di quel Milan mi ha fatto piacere che Galliani mi disse: ‘Con voi problemi del portiere non ne ho’. Giocherai solo quel tipo di partite, ma bisogna comprendere quei portieri come Tatarusanu che si trovano a sostituire giocatori come Maignan e commettono un errore".