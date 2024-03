Ariedo Braida vince il premio “Una vita per il calcio”: domani a Palermo la premiazione

Stile, garbo e professionalità. Con queste caratteristiche Conference403 ha descritto Ariedo Braida. Il noto direttore sportivo degli anni d’oro del Milan con un passato anche al Barcellona e recentemente alla Cremonese, ritirerà il premio in occasione della Palermo Football Conference che si svolgerà il 18 marzo 2024 nel capoluogo siciliano a La Braciera in Villa in Via Dei Quartieri 104. Nelle ultime due edizioni hanno vinto il premio Pantaleo Corvino e Guido Angelozzi.

L’evento, al quale saranno presenti anche Mario Giuffredi ( che presenterà il suo libro “La strada di un sogno”), Francesco Facchinetti, Giorgio Perinetti, Pasquale Foggia, Fabio Lupo, Crescenzo Cecere, Claudio Pasqualin, Patrick Bastianelli, Fabrizio Ferrari, Sandro Stemperini, Oscar Damiani e tante altre figure del mondo del calcio) è organizzato da Conference403 in collaborazione con AvvocatiCalcio, Lumsa Dipartimento di Giurisprudenza Palermo e Scienze della Comunicazione ( Unipa) ed è patrocinato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo. “Sarà come sempre una giornata da ricordare, un appuntamento divenuto ormai tradizione in una splendida cornice come la città di Palermo”, ha detto l’avvocato Pasqualin, presidente onorario dell’organizzazione. Per partecipare alla manifestazione - che inizierà alle ore 14:00 e terminerà alle ore 20:00 circa con un sorteggio maglie il cui ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza è sufficiente visitare la pagina Facebook di C403 Group e registrarsi in base alla categoria di pertinenza.

Questo il programma della giornata

Programma 18 marzo Palermo Football Conference

Ore 14:00 Introduzione e saluti istituzionali a cura di Antonio Cottone, Sandro Morgana e Prof.Giuseppe Paternostro

Ore 14:15 Il gioco del calcio e le sue figure: agenti e direttori sportivi, l’evoluzione dei ruoli. A cura di Claudio Pasqualin, Mario de Rossi e Fabio Lupo

Ore 14:30 Decreto Crescita e calcio italiano: gli effetti economici dell’abolizione. A cura di Prof.Sergio Paternostro e Giovanni Giammarva. Con Claudio Pasqualin.

Ore 14:45 Ludopatia! Calciatori, che succede? A cura di Dott.ssa Virginia Salemi e Dott.ssa Francesca Picone

Ore 14:45 Scouting, metodologie a confronto. A cura di Pierfrancesco Strano, e Alessandro Pizzoli

Ore 15:05 Voglia di diventare grandi. Il ds Andrea Mussi racconta il Trapani Calcio…

Ore 15:25 Dirigenti a confronto. A cura di Giorgio Perinetti e Pasquale Foggia

Ore 15:45 Da Bellingham alla Serie B. Pep Clotet si racconta…

Ore 16:10 Una vita tra i pali, anche in rosanero. La nuova carriera di Alberto Pomini e Stefano Sorrentino

Ore 16:30 - Coffee break riservato agli ospiti.

Ore 17:30 Agenti Fifa e i controsensi del regolamento in Italia. Perché serve un altro esame? A cura di Avv.Pietro Alosi e Avv.Annalisa Roseti con la partecipazione di Claudio Pasqualin e Oscar Damiani

Ore 17:45 Agenti e intermediari a confronto. A cura di Fabrizio Ferrari, Sandro Stemperini e Michele Fioravanti.

Ore 18:00 La Strada di un Sogno. Mario Giuffredi presenta il suo libro.

Ore 18:20 A tutto calciomercato… con Crescenzo Cecere e Oscar Damiani

Ore 18:45 Esse Sports. Professionalità, passione ed entusiasmo: una realtà giovane fatta di giovani. A cura di Francesco Salerno e Alessandro Borri

Ore 19:00 A tutto calciomercato… con Gabriele La Manna

Ore 19:15 Ali Sports, il nuovo che avanza nel mondo del mercato! A cura di Francesco Facchinetti

Ore 19:35 “Una vita per il calcio”. Ariedo Braida si racconta… e consegna premio alla carriera. Con un futuro ancora tutto da scrivere.

Ore 20:00 FINE