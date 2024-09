Balotelli attacca Boban: "Sembra che lui sappia tutto e gli altri siano scemi. Ma chi c***o sei?"

Nuove scintille tra Mario Balotelli e Zvonimir Boban. Infatti, In un intervento a Contro Calcio, l'ex numero 45 del Milan lo ha attaccato pesantemente, non dimenticando i fatti e battibecchi accaduti ormai 10 anni fa, quando Boban era opionionista a Sky e Mario vestiva la maglia rossonera.

Balotelli su Boban: "Il modo che ha di parlare non lo condivido. Sembra che lui sappia tutto e che solo le sue idee siano giuste. Con che faccia tosta si permette di dire certe cose a Fonseca, dire a un allenatore come dovrebbe fare il suo lavoro. Ma chi c***o sei?'. Mi sta sul c***o, posso dirlo? Ti attacca con quell'aria di superiorità, per forza ti deve stare sulle scatole".