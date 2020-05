Balotelli, confronto con la dirigenza del Brescia. Si inizia a parlare di risoluzione

Mario Balotelli è arrivato di buon ora a Torbole, tornando così ad allenarsi coi compagni dopo l'assenza di ieri, oggi giustificata con un mal di pancia. E Sportmediaset rivela come sia avvenuto anche un confronto con la dirigenza, pur non essendoci grandi margini per una ricomposizione. Una lunga chiacchierata con il direttore sportivo Stefano Cordone ha chiuso la seduta, con SuperMario che è tornato a casa secondo protocollo. Il futuro dell'attaccante comunque sembra segnato, tanto che si comincia a parlare di risoluzione.