Balotelli contro le polemiche: "Non vedo il problema di scherzare con amici senza fare del male a nessuno. Devo essere giudicato per cosa?"

Mario Balotelli, ex rossonero è finito ancora una volta nella polemica per il video che è circolato in rete e nel quale si vede il centravanti dell'Adana Demirspor fare fatica a rialzarsi dopo essere caduto a terra mentre stava giocando e scherzando con alcuni suoi amici. La risposta di Balotelli non è tardata ad arrivare:

"Ho visto il video dove cado per terra coi miei amici, dove ci rotoliamo, salutiamo, corriamo. Non vedo il problema di fare una serata con amici, divertirsi e scherzare senza fare male a nessuno. Devo essere giudicato per cosa? Perché non avete fatto vedere tutte le foto e i video che ho fatto con le persone? Sono stato disponibile con tutti. E invece, dopo un’Italia così, la notizia che deve uscire è che sono ubriaco… Dai, pensiamo alle cose serie".