Balotelli: "Oggi non credo che rifarei la scelta di andare al Monza"

Nel corso della diretta Twitch su OWCSport, l’attaccante dell'Adana Demirspor ed ex-Milan, Mario Balotelli, è tornato anche sull’esperienza al Monza dello scorso anno spiegando che oggi non rifarebbe la scelta di vestire la maglia biancorossa: "Col Monza ho iniziato tardi e anche la scelta di scendere in Serie B non è andata bene. Oggi non credo che rifarei quella scelta. - continua Balotelli – Ho avuto due anni e mezzo difficili ed è normale che la media gol cali, ma nell’ultimo periodo coi biancorossi stavo tornando a buoni livelli".