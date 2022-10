Barcellona-Inter, Xavi recupera e convoca l'ex rossonero Kessie

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Buone notizie per Xavi e il Barcellona in seguito all'ultimo allenamento di rifinitura in vista della sfida di stanotte contro l'Inter in Champions League. Il tecnico dei blaugrana recupera Franck Kessie, che negli scorsi giorni pareva out in vista dei nerazzurri e che invece riesce a rientrare a disposizione insieme ad altri 20 giocatori che nel dettaglio sono: Ter Stegen, Piqué, Sergio, O. Dembélé, Pedri, Lewandowski, Ansu Fati, Ferran, Marcos A., Jordi Alba, S. Roberto, F. De Jong, Raphinha, Eric , Iñaki Peña, Balde, M. Casadó, Gavi, Pablo Torre e Arnau Tenas. Rimangono out per la sfida contro la squadra di Inzaghi: Bellerín, R. Araujo, Memphis, Christensen e Kounde.