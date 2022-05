Bari, per l'attacco della B piace anche l'ex Milan Tsadjout

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport il Bari, tornato in serie B, si muove già sul mercato in vista della prossima stagione. Fra i nomi sondati per l'attacco, spunta anche quello di Frank Tsadjout, attaccante che si è messo in mostra quest'anno con la maglia dell'Ascoli dopo aver vissuto una prima parte di stagione deludente con quella del Pordenone.