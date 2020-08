Nel futuro di un ex attaccante rossonero potrebbe esserci uno storico centravanti rossonero. Stiamo parlando di Gianluca Lapdula che al Benevento potrebbe trovare come allenatore Pippo Inzaghi. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, tra oggi e domani Gianluca Lapadula arriverà in Campania per effettuare le visite mediche e per firmare un triennale con i sanniti.