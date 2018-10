Berlusconi contro il Milan di Gattuso: “Non mi piace, insisto per Suso seconda punta”

Nel giorno in cui ha assistito per la prima volta dal vivo a una partita del suo Monza, Silvio Berlusconi è tornato a parlare anche del Milan e ha spiegato di non apprezzare il gioco della squadra di Gattuso: “Il Milan di Gattuso non mi piace, io insisto per Suso seconda punta” le parole dell’ex numero uno milanista riportate questa mattina dal Corriere della Sera.