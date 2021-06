Bianchessi su Locatelli: "Stava per andare all'Inter, convinsi la sua famiglia a portarlo in rossonero. Quando ero al Milan..."

Mauro Bianchessi, ex responsabile dell’attività di base del Milan e attuale responsabile del settore giovanile della Lazio, ha parlato così al Corriere di Bergamo di Manuel Locatelli, cresciuto con lui in rossonero: "Manuel è un ragazzo eccezionale, per bene ed educato da una famiglia altrettanto per bene, che lo ha cresciuto con regole e principi precisi, senza pressioni. A lui, oltre il calcio, mi legherà sempre un affetto particolare. E pensare che stava per chiudere l’accordo con l’Inter. L’intesa era quasi definitiva, ma convinsi la sua famiglia a portarlo in rossonero. Aveva sedici anni e in presenza del presidente del Milan, Silvio Berlusconi, e dell’ad Adriano Galliani, lo dissi apertamente: Gigio e Manuel sono il futuro del Milan. Erano i tempi in cui la società rossonera puntava ancora a costruire nel suo vivaio i futuri titolari della prima squadra. Locatelli è un campione. Vedere quel lancio di sinistro mi ha ricordato le sue giocate da ragazzo, ma ha margini di miglioramento. Non è ancora completo e sono sicuro che, se dovesse giocare in una grande squadra, con altri campioni e giocatori di un certo spessore, potrebbe diventare ancora più bravo".