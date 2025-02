Bierhoff su Leao: "Ha tutto: forza, tecnica e una presenza impressionate, ma non è ancora un trascinatore"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Oliver Bierhoff ha parlato così di Sergio Conceiçao:

"Che avversario era sul campo Conceiçao? Une sterno tecnico e rapido. Ci siamo affrontati diverse volte, anche con la nazionale, e negli spazi stretti era letale. Come tecnico ha vissuto le pressioni di un grande club come il Porto e sa come si risolvono certe situazioni. Al Milan può far bene. Se i rossoneri riusciranno a qualificarsi alla prossima Champions? Sia economicamente sia a livello di immagine il Milan deve sempre giocare in Champions League. E’ un grande club e non può stare fuori. Intanto spero che ai playoff batta il Feyenoord e vada avanti".

Il tedesco ha poi detto la sua su Leao e Theo Hernandez:

"Leao è un giocatore di qualità che ha tutto: tecnica, forza, velocità e una presenza impressionante. La società, l’allenatore e i tifosi si aspettano molto da lui e quando non rende, è criticato. Non è un giocatore che trascina come Ibrahimovic, intendo uno che fa i gol importanti anche nei momenti in cui la squadra non va. Deve fare questo salto di qualità. Theo Hernandez? E’ un leader, uno al quale è inevitabile chiedere un certo rendimento. Deve tornare al top".