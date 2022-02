Bierhoff sul derby: "Ricordo bene il mio gol nel 2001. L'ambiente è bellissimo"

MilanNews.it

© foto di Andrea Losapio

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Oliver Bierhoff, ex attaccante rossonero, ha rilasciato queste parole sul derby di Milano: "Se ho un ricordo particolare del derby di Milano? Quando ho segnato, nel 2001, e finì 2-2. Però dei derby non ti ricordi di più il risultato, ma l’ambiente. Era tutto bellissimo, il casino dello stadio, la tensione precedente. Questo mi rimane per sempre".