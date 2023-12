Biglia: "Pioli si è evoluto. Ci sta un calo visti i tanti infortuni"

Lucas Biglia, ex centrocampista del Milan, ha rilasciato queste parole a Sky sul Milan e su Stefano Pioli: "Pioli l'ho avuto sia alla Lazio che al Milan. E' cambiato tanto, si è evoluto, è migliorato moltissimo. Non è rimasto con una sola idea di gioco. In carriera ha allenato tanti grandi campioni. Nel calcio comandano i risultati, ma al Milan sta facendo benissimo: ha vinto lo scudetto e l'anno scorso è arrivato in semifinale di Champions. Restare in alto non è facile, ci sta un calo soprattutto con i tanti infortuni che sta avendo il Milan in questo momento. Serve calma e recuperare gli infortunati, i risultati arriveranno".

L'argentino ha vestito per tre stagioni la maglia del Milan, nelle quali ha collezionato 70 presenze e ha segnato anche due gol. L'esordio in rossonero è avvenuto il 27 agosto 2017 nel match valido per la seconda giornata di Serie A contro il Cagliari a San Siro, mentre l'ultima gara ufficiale con il Diavolo l'ha giocata il 29 luglio 2020 (Sampdoria-Milan 1-4).