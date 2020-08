Biglia sul suo futuro: "Mi piacerebbe restare in Serie A"

Lucas Biglia si è svincolato da poco dal Milan e ora in cerca di una nuova squadra per la prossima stagione. L'argentino ha rivelato ai microfoni di DirecTv Ecuador di voler restare in Italia: "Purtroppo nel corso dell’ultima stagione ho avuto un infortunio raro, nella prossima mi piacerebbe rimanere in Serie A" le parole del centrocampista riportate stamattina da Tuttosport che ricorda che l'ex rossonero è da tempo nel mirino del Torino di Giampaolo.