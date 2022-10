Bigon sulla lotta scudetto: "Milan rivale del Napoli? I rossoneri se la giocheranno fino alla fine ma non trascurerei l’Inter"

MilanNews.it

Alberto Bigon, ex giocatore del Milan, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha commentato così la lotta scudetto: "Se è giusto considerare il Milan la rivale più temibile del Napoli? Sicuramente i rossoneri se la giocheranno fino alla fine ma non trascurerei l’Inter in questo discorso. La squadra di Inzaghi ha avuto un passaggio a vuoto da cui sembra uscita e presto recupererà Lukaku, che potrà spostare gli equilibri di vertice".