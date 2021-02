Braida: "Milan già da scudetto? Per il salto di qualità definitivo servono due innesti di esperienza"

Ariedo Braida, grande ex dirigente rossonero, ha commentato così alla Gazzetta dello Sport l'ottima stagione del Milan di Pioli: "L’arrivo di Ibrahimovic ha dato una scossa elettrica all’ambiente. Zlatan è un trascinatore, con il suo modo di fare, carica tutti e i giovani ne hanno tratto beneficio. Così la crescita è stata veloce. Milan già da scudetto? La base è già buona, c’è un bel mix. Ma per il salto di qualità definitivo occorrono due innesti di esperienza, almeno uno in difesa, per dare ancor più convinzione e consapevolezza nello spogliatoio".