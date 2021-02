Braida: "Per pensare in grande il Milan deve puntare su Gigio. Mi piace molto Tomori"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Ariedo Braida, ex dirigente rossonero, ha dichiarato su Gigio Donnarumma e Fikayo Tomori: "È uno dei migliori portieri al mondo. Non entro nel merito del rinnovo, ma il Milan per pensare in grande deve puntare su di lui. Mi piace molto anche Tomori, non importa quanto costa il suo riscatto dal Chelsea: va valutato bene nei prossimi mesi. Diceva bene Ramaccioni (storico dirigente accompagnatore dei rossoneri, ndr): 'Puoi sbagliare un acquisto, ma guai a lasciar andar via un giocatore che vale'".