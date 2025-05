Buriani: "Sono certo che il Milan Futuro non è contento di incrociare la Spal"

vedi letture

Ruben Buriani, ex Milan e Spal, intervistato da Il Resto del Carlino ha parlato del playout tra gli estensi e il Milan Futuro. "Sono certo che anche il Milan non sia così contento di incrociare la Spal in una doppia gara da dentro o fuori. Ed è curioso che sulla panchina rossonera sieda l’allenatore che due anni fa non riuscì a evitare la retrocessione dei biancazzurri.

Se poi si pensa che il Milan Futuro possa essere favorito, questa è una sciocchezza: se si vince in maniera limpida, non c’è arbitraggio che tenga. Nel calcio vince il più forte e sarà così anche stavolta. Ferrara è una piazza importante e non penso che la Lega Pro sarebbe contenta di perderla. Senza dimenticare che a garantire la regolarità delle partite ci sarà pure il Var" riporta tuttoc.com.