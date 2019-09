Buriani sul Milan: "Mi aspetto un salto in avanti sotto il profilo della qualità"

Ruben Buriani, ex giocatore rossonero, è intervenuto a Radio Sportiva e sulla prossima sfida del Milan in casa del Verona ha spiegato: "Verona è sempre stato un campo ostico per il Milan. Adesso Giampaolo, rispetto alle prime due gare di campionato, ha avuto modo di lavorare anche con i nuovi arrivati. Mi aspetto un salto in avanti sotto il profilo della qualità. Di solito noi non abbiamo pazienza con i giocatori che arrivano dall'estero, ma non è facile arrivare da un calcio diverso. Mi auguro che Rebic, insieme agli altri nuovi acquisti, dia i risultati sperati. Servono pazienza e tranquillità"