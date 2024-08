Caldara rivalutato positivamente da Bisoli: "Sono contento perchè ha fatto tutta la preparazione senza problemi"

Dopo essere arrivato al Milan nell’agosto del 2018 firmando un contratto fino al 2024, in rossonero Mattia Caldara non ha saputo incoronarsi dopo le belle stagioni disputate con la maglia dell'Atalanta. Le partite ufficiali con i rossoneri sono solo 3 (come i prestiti, Atalanta, Venezia e Spezia): quella del settembre 2018 in trasferta di Europa League col Dudelange, quella di Coppa Italia dell’aprile 2019 persa in casa contro la Lazio e l’ultima mezz’ora di Milan-Salernitana, partita che ha chiuso la stagione 2023/2024 di Serie A.

Del difensore centrale classe 1994 ha parlato così il suo nuovo allenatore, Pierpaolo Bisoli in conferenza stampa al termine della prima parte di ritiro del Modena:

Bisoli su Caldara: "Sono contento perché ha fatto tutta la preparazione senza problemi. Rispetto alle indicazioni che ho dato, però, ha pensato più ad attaccare che a difendere. Beyuku? Non ha nessun tipo di paura, ma va disciplinata la sua forza estrema. Se l’ho fatto giocare è perchè lo tengo in considerazione. E’ un giocatore interessante, da tenere sotto occhio. Idrissi? Mi dispiace non abbia potuto giocare, non l’ho rischiato perchè in allenamento ha avuto un piccolo problema al ginocchio. Voci di mercato su Lapadula e Di Pardo? Lapadula no, ho troppi attaccanti. Per Di Pardo chiedete al direttore".