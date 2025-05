Capello: "Il Milan non potrà essere questo anche l’anno prossimo, spero lo sappiano anche i suoi dirigenti"

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha commentato così la sconfitta del Milan nella finale di Coppa Italia: "Il Milan è drammaticamente senza un gioco collaudato. Per larga parte della partita, i difensori hanno continuato a palleggiare basso con Maignan, senza nessuno che si prendesse la responsabilità del lancio o della giocata. Ma si può condurre così una finale? A mio avviso no. E al di là di Conceiçao, va detto come i calciatori abbiano dimostrato ancora una volta di avere poca personalità. La sconfitta è la logica conseguenza. Ed è meritata, oltre ogni altro discorso, compreso quello arbitrale. Se si può fare un appunto a Mariani, è soprattutto sul recupero concesso nella ripresa. Sei minuti, ma dopo la rete del vantaggio del Bologna il gioco si è interrotto di continuo, come purtroppo succede troppo spesso nel calcio italiano. Per questo mi aspettavo assolutamente qualche minuto in più e invece... Ma qui andiamo su dettagli minori.

Il ko in finale di Coppa Italia, invece, obbligherà il Milan a prendere decisioni molto più importanti. La società ha preso tempo in questi mesi, ma la sconfitta di Roma non lascia spazio a repliche, dopo un campionato molto deludente e l’eliminazione dalla Champions League per opera del Feyenoord, non esattamente il Barcellona. Il Milan non potrà essere questo anche l’anno prossimo, spero lo sappiano anche i suoi dirigenti".