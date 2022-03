Capello: "Leao è l'uomo in più del Milan. Lui e Theo? La fascia sinistra rossonera è una forza"

MilanNews.it

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, ex tecnico del Milan, ha commentato così la stagione di Rafael Leao: "Continua a essere lui l’uomo in più. Quello che mette in difficoltà l’avversario. La fascia sinistra del Milan è una forza, ce l’hanno in poche in Europa ed è capace di fermare chiunque. Qualità nella velocità, due aspetti che sono fondamentali nel calcio di oggi. E Theo lo trovo cresciuto anche in difesa, lo ritenevo migliorabile ed effettivamente ha fatto progressi. Se poi vuole altri consigli ha a disposizione il miglior maestro possibile, Maldini".