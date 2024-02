Capello: "Leao oggi è un fantastico rifinitore e un attaccante bloccato psicologicamente"

vedi letture

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato di Rafael Leao. L'attaccante rossonero nell'ultima sfida ha confezionato l'assist per il gol partita realizzato da Theo Hernandez: "L’assist per il gol di Theo e quel destro sul secondo palo che finisce fuori. Il Leao di oggi è questo: un fantastico rifinitore e un attaccante bloccato psicologicamente quando deve calciare in porta.

Se è solo una questione di testa? Direi di sì, anche perché sulle capacità c’è poco da discutere. A me sembra che, in questa stagione, Leao abbia perso sicurezza quando va al tiro, un classico per l’attaccante che non è in fiducia. Cerca poco la porta perché pensa troppo prima di tirare e... sbaglia, come in quella azione che avrebbe potuto dare il 2-0 al Milan col Napoli. Attenzione però: certi passaggi, come quello per Hernandez, li fai solo se hai grande visione di gioco e Leao ce l’ha. In questo momento sembra quasi divertirsi di più a cercare il suggerimento per i compagni, e per il Milan può andare bene così: resta un giocatore risolutivo anche se non segna".