Capello: "Nessun campanello d'allarme per il Milan, lotterà fino in fondo per lo scudetto"

L'ex tecnico rossonero Fabio Capello, ai microfoni di ilgiornale.it, ha parlato così del momento del Milan e della corsa scudetto: "Campanello d'allarme per il Milan dopo le due sconfitte di fila? Non credo. Quella con l'Atalanta, di certo, è una sconfitta seria e fa capire come certi calciatori per il Milan siano importanti per sviluppare il gioco della squadra di Pioli. Il derby di Coppa Italia perso, invece, non mi preoccupa più di tanto perché penso sia normale che in quel tipo di partite provare qualcosa di nuovo, cambiando qualche giocatore e ci può stare. In quel frangente, tra l'altro, si è visto come il differente valore della rosa abbia fatto la differenza in favore dell'Inter. Corsa scudetto? Io continuo ad avere una grande fiducia nel Milan di Pioli, credo che terrà botta fino alla fine. Dico che Inter, Milan e Juventus sono le tre favorite ma occhio anche all'Atalanta di Gasperini che se non avesse perso quattro punti con Genoa e Udinese, con due pareggi inaspettati, sarebbe stata a ridosso delle milanesi. Che dire sulla squadra nerazzurra: è bella e convinta".