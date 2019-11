Capello: "Sono pochi i giocatori da Milan, hanno difficoltà a indossare questa maglia"

Ai microfoni di Radio Rai, durante la trasmissione "Radio Anch'io lo Sport", Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha parlato così del Milan: "Il Milan è in difficoltà e i giocatori non sono di grandissimo livello, questo lo sanno tutti e lo vedono. A San Siro giocano con paura, hanno timore e non riescono a esprimersi. Manca la personalità. Anche chi è forte tecnicamente, come Paquetà, non si esprimono al meglio. Sono pochi i giocatori da Milan, hanno difficoltà a indossare questa maglia. Se le tensioni in società incidono? Sicuramente, i giocatori leggono tutto e vengono influenzati. Ci vorrebbe un vero capitano, non solo un giocatore che indossa la fascia. Qualcuno che prenda in mano la situazione: la forza di un allenatore è avere dei leader che possano creare un grande gruppo".