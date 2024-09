Capello sul caso Theo-Leao: "Sbattevano i piedi, come chi fa i capricci. Deve risolverlo Fonseca"

vedi letture

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha commentato anche il caso Theo Hernandez-Rafael Leao che in Lazio-Milan di sabato, durante il cooling break del secondo tempo poco dopo essere entrati in campo, non si sono avvicinati alla panchina, ma sono rimasti isolati del resto della squadra rossonera. Ecco il suo pensiero: "Sbattevano i piedi, come chi fa i capricci.

Situazione ricomponibile? Che parli la società ci sta, ma se Fonseca vuole avere ancora in mano la squadra, deve risolverla lui. E farsi seguire dai giocatori".