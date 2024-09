Capello sul Milan: "Squadra troppo in difficoltà. Non è cambiato niente rispetto all’anno scorso a livello di organizzazione"

vedi letture

Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha parlato così al Corriere della Sera del Milan e del suo possibile percorso in Champions League: "Se la Champions può diventare terreno di rilancio per il Milan? Spero di sbagliare completamente, ma la vedo difficile perché ho visto fin qui una squadra troppo in difficoltà. Non è cambiato niente rispetto all’anno scorso a livello di organizzazione.

Ci vorrà uno scatto di orgoglio da parte dei giocatori: dovranno dimostrare, dopo quella sciocchezza nell’ultima partita fatta da Leao e Theo Hernández, di essere un gruppo. E di correre. Perché l’equilibrio è la cosa più importante".