Carboni sull'ex Cutrone: "Aveva avuto un grande esordio col Milan, ora ha bisogno di fiducia"

L'ex difensore Amedeo Carboni è intervenuto in diretta a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto.

Come giudica la stagione del Valencia? Cosa può dare Cutrone?

"Deludente, per vari motivi. Cutrone ha avuto un grande esordio col Milan, spesso cambiava le partite e ha fatto gol importanti: faceva pensare che potesse avere, e ancora averlo visto che è giovane, un futuro. Quando è andato via per fare il titolare, però, si è perso. Finché sei giovane ed entri nessuno dice niente, ma se sei titolare tutti si aspettano i gol, e imporsi a Valencia non sarà facile, ma d'altro canto il giochino è questo. Cutrone è uno che ha bisogno di fiducia ma non so se ne avrà il tempo".