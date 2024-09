Caso Theo-Leao, Sacchi: "Il club deve aiutare Fonseca. Quando arrivai io al Milan, Berlusconi..."

Negli ultimi giorni, in casa rossonera si è parlato tanto del caso Theo Hernandez-Rafael Leao che in Lazio-Milan di sabato, durante il cooling break del secondo tempo poco dopo essere entrati in campo, non si sono avvicinati alla panchina, ma sono rimasti isolati del resto della squadra rossonera. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha spiegato su questa vicenda: "Quando succedono queste cose, manca qualcosa.

Cosa? Il club, deve aiutare Fonseca. Arrivai al Milan, Berlusconi chiamò tutta la squadra e parlò per 27 secondi esatti: 'Sacchi ha tutta la mia fiducia: chi lo seguirà rimarrà, chi non lo seguirà se ne andrà. Buon lavoro a tutti'".